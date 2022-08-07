Genç milli judocular, Dünya Şampiyonası'na katılacak

Ekvador'da, 10-14 Ağustos'ta düzenlenecek Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi 10 milli sporcu temsil edecek.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Guayaquil kentinde gerçekleşecek şampiyona için milli sporcuların Ekvador'a gittiği belirtildi. Ferdi ve karma takım müsabakaları yapılacak şampiyonada 3 erkek ve 7 kadın milli sporcunun yer alacağı aktarıldı.



Şampiyonada madalya mücadelesi verecek milli sporcuların, müsabaka programı şöyle:



10 Ağustos Çarşamba:



Kadınlar 48 kiloda Merve Azak, erkekler 66 kiloda Muhammed Demirel.



11 Ağustos Perşembe:



Kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız ve Ayşenur Karadağ 63 kiloda Habibe Afyonlu ve Ayten Yeksan.



12 Ağustos Cuma:



Erkekler 81 kiloda Cem Ata Demirtaş.



13 Ağustos Cumartesi:



Kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk, erkekler +100 kiloda Münir Ertuğ.



14 Ağustos Pazar:



Karma Takımlar.





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