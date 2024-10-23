Genç milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda podyuma çıkacak

Milli halterciler, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.



Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek ve toplamda 449 sporcunun katılacağı şampiyonada Raszyn kentinde organize edilecek.



Avrupa Gençler Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi genç erkekler kategorisinde 55 kiloda Ertuğrul Seçgin ve Ramazan Efe Yılmaz, 61 kiloda Burak Aykun, 67 kiloda Engin Kara ve Kaan Kahriman, 73 kiloda Halil İbrahim Akbulut, 89 kiloda Kerem Kurnaz, 96 kiloda Enes Çelik, 109 kiloda Muhammed Emin Burun, +109 kiloda Taner Çağlar temsil edecek.



Genç kadınlarda da 45 kiloda Ezgi Kılıç ile Yağmur Melek Şahin, 55 kiloda Merve İlden, 64 kiloda Tuğba Nur Koz, Yelda Akar, 59 kiloda Tuba Kılınç, 71 kiloda Medine Saime Balaban, 81 kiloda Canan Kolçak, 87 kiloda Büşra Çan ve +87 Fatmagül Çevik podyuma çıkacak.



23 yaş altında erkekler kategorisinde 55 kiloda Harun Algül, 67 kiloda Yusuf Fehmi Genç ve +109 kiloda Ali Oflaz; kadınlar kategorisinde ise 45 kilo Cansu Bektaş ve Gamze Altun, 55 kiloda Burcu Alıcı ile Cansel Özkan, 64 kilo Aysel Özkan, 71 kiloda Dilara Uçan, 76 kiloda Dilara Narin, 81 kiloda Sara Yenigün şampiyonada madalya mücadelesi verecek.



