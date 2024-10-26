Genç milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya!

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcularımız Ramazan Efe Yılmaz ve Ertuğrul Seçgin, 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak ülkemize gurur yaşattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya!
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26 Ekim 2024 17:23
Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç milli sporcular, 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda genç erkekler 55 kiloda Ramazan Efe Yılmaz ile Ertuğrul Seçgin podyuma çıktı.

Şampiyonada Ramazan Efe Yılmaz silkmede 131 kiloluk kaldırışıyla altın, toplamda ise 230 kiloyla gümüş madalya elde etti. Ramazan Efe Yılmaz, koparmada ise 99 kiloluk kaldırışıyla 6. sırada yer aldı.

Ertuğrul Seçgin de koparmada 103 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Silkmede 120 kiloyla 7. olan Ertuğrul Seçgin, toplamda ise 223 kiloyla organizasyonu 6. sırada bitirdi.

Şampiyonaya, 23 yaş altı kadınlar 45 kilo mücadeleleriyle devam edilecek.

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