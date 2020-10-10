Genç Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Murat Bilge, görevinden ayrıldı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Eğitim Kurulu Başkanı ve Genç Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Murat Bilge, görevlerinden ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Genç Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Murat Bilge, görevinden ayrıldı
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10 Ekim 2020 16:13
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Eğitim Kurulu Başkanı ve Genç Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Murat Bilge, görevlerinden ayrıldı. 

Federasyondan yapılan açıklamada, "THF Eğitim Kurulu başkanlığını sürdüren ve aynı zamanda Genç Milli Erkek Hentbol Takımı'nın başantrenörlüğünü yapan Doç. Dr. Murat Bilge, bu görevlerinden ayrılmıştır." denildi.

Bilge'ye, bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler için teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.



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