Genç milli bilardoculardan 2'si altın 3 madalya!

Genç milli bilardocular, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, bir bronz madalya kazandı.



Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda milli sporculardan 21 yaş altında Denizcan Akkoca ile 17 yaş altında Burak Haşhaş altın madalyanın sahibi oldu.



Organizasyonda 17 yaş altında milli bilardocu Seymen Özbaş da bronz madalya elde etti.



Türkiye Bilardo Federasyonu, yayımladığı mesajla milli sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.





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