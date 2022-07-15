Genç masa tenisçilerden bronz madalya

Milli sporcular Büşra Demir-Aybüke Banu Şimşek, Sırbistan'ın ev sahipliği yaptığı 15 Yaş Altı Yıldızlar-Gençler Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç masa tenisçilerden bronz madalya
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15 Temmuz 2022 23:31
Sırbistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Yıldızlar-Gençler Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Büşra Demir-Aybüke Banu Şimşek çifti kadınlarda bronz madalya elde etti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'ta düzenlenen şampiyonanın son gününde, Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Büşra Demir-Aybüke Banu Şimşek çift kadınlarda Avrupa üçüncüsü oldu.

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