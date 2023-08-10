Genç kızlar Letonya karşısında galip

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Klasman A Grubu'nda Türkiye, dördüncü maçında Letonya'yı 45-27 yenerek yarı finale yükseldi.



Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen organizasyonda grup maçları tamamlandı.



Gruptaki son maçında Letonya ile karşılaşan milli takım, sahadan 45-27 galip ayrıldı. Türkiye böylece A Grubu maçlarını 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamladı.



Üçlü averaj sonucu grubunu lider bitiren Türkiye, yarı finalde B Grubu ikincisi Finlandiya ile eşleşti. Şampiyonada yarı finale yükselen diğer ekipler ise Avusturya ve Polonya oldu. Yarı final karşılaşmaları 12 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.



Öte yandan A Grubu'nda oynanan günün diğer maçında İtalya, Avusturya'yı 27-26 yendi. B Grubu'nda ise Finlandiya ile Kosova 29-29, Slovakya ile Polonya 21-21 berabere kaldı.



