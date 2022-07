Genç kick boksçunun hedefi madalya

Ailesinin tavsiyesi üzerine başladığı kick boksta önce milli takıma seçilen, ardından da katıldığı uluslararası turnuvada altın madalya kazanma başarısı gösteren Mevlüt Can Güngör, gelecek yıl yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor.



Yaklaşık 5 yıl önce Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünde 3 kardeşiyle birlikte kick boks yapmaya başlayan 16 yaşındaki Mevlüt Can Güngör, Kick Boks Genç Milli Takımı'na seçilmeyi başardı.



Ardından Özbekistan'da yapılan Uluslararası Kick Boks Turnuvası'na giden Mevlüt Can, Genç Erkekler Kick Light branşında 84 kiloda şampiyon oldu.



Mevlüt Can, yeni başarılar kazanmak için Ordu'da hazırlıklarını sürdürüyor.



Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda antrenör Savaş Özcan nezaretinde çalışan sporcu, gelecek yıl yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almak istiyor.



"Bu sporda yaşım daha çok genç"



Mevlüt Can Güngör, AA muhabirine, Kick Boks Genç Milli Takımı'na seçildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.



Babasının tavsiyesi üzerine başladığı sporda düzenli şekilde antrenman yaptığını anlatan Mevlüt Can, çok çalışmanın meyvelerini de yavaş yavaş aldığını belirtti.



Mevlüt Can, daha iyi olabilmek için haftanın belli günlerinde antrenman salonunda çalıştığına işaret ederek, kick boksta hayalleri ve hedefleri olduğunun altını çizdi.



Kick boksa başladığında ilk hedefinin milli takıma girebilmek olduğunu vurgulayan Mevlüt Can, ilk hedefine ulaştığını, milli takım forması altında ise ilk madalyasını Özbekistan'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Turnuvası'nda aldığını ifade etti.



Turnuvada, Genç Erkekler Kick Light branşı 84 kiloda altın madalya alarak memleketine döndüğünü belirten milli sporcu, bu gururu ülkesine, ailesine ve kulübüne yaşattığı için ayrıca mutlu olduğu dile getirdi.



Mevlüt Can, 5 yıldır kick boks yaptığını ve şimdiye kadar verdiği emeklerin karşılığını almaya başladığını anlatarak, "Bu sporda yaşım daha çok genç. Her zaman hedefleri olan bir sporcuyum. Sıradaki ilk hedefim, 2023 yılında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. Bunun için de çok çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Antrenörü genç sporcusuna güveniyor



Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Savaş Özcan, Mevlüt Can'ın çok hırslı ve çalışkan olduğunu söyledi.



Özcan, sporcunun, milli takım forması altında ilk madalyasını kazanmasının kendilerini gururlandırdığını dile getirip, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.



Genç sporcunun yeni hedefleri olduğunu aktaran Özcan, "Kendisini 2023 yılında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olarak görmek istiyoruz. Bunun için de ona sonuna kadar güveniyorum." diyerek sözlerini tamamladı.





