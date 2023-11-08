Genç karting yarışçısı Batı Ege Yıldırım, WSK Avrupa Serisi'nde şampiyon oldu

WSK Avrupa Serisi'nde yarışan karting sporcusu Batı Ege Yıldırım, OK-N kategorisinde şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Genç karting yarışçısı Batı Ege Yıldırım, WSK Avrupa Serisi'nde şampiyon oldu
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08 Kasım 2023 15:45
WSK Avrupa Serisi'nde yarışan karting sporcusu Batı Ege Yıldırım, OK-N kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya'da düzenlenen organizasyonun 2. ve son ayağı tamamlandı.

Franciacorta Pisti'ndeki ilk ayakta birinci olan Batı Ege, Uluslararası Napoli Pisti'ndeki 2. ayağı ise 3. sırada bitirdi.

15 yaşındaki Batı Ege, topladığı 202 puanla İtalyan Antonio Apicella'nın 59 puan önünde OK-N klasmanı şampiyonu oldu.

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