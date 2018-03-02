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Genç karatecilerde asıl hedef Tokyo

Genç Milli Takım, Arjantin'de ekim ayında düzenlenecek Yaz Gençlik Olimpiyatları kota müsabakaları için hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

Kaynak: AA
Genç karatecilerde asıl hedef Tokyo
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02 Mart 2018 11:49
Genç Milli Karate Takımı, ekim ayında Arjantin'de düzenlenecek Yaz Gençlik Olimpiyatları için kota alma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenör Cengiz Çınar yönetiminde, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde (TOHM) çalışan milli takım kampında 12 erkek ve 11 kız sporcu yer alıyor.

Çınar, Yaz Gençlik Olimpiyatları kota müsabakalarına iyi hazırlandıklarını, başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Ankara'da 8 Mart'a kadar kamp çalışmalarını sürdürecek milli takım, ilk sınavını 10-11 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek ve 30 ülkenin katılacağı Uluslararası Zeytin Dalı Boğaziçi Turnuvası'nda verecek.

Gençlik Olimpiyatları için önlerinde iki önemli kota turnuvası olduğuna dikkati çeken Çınar, 25-26 Mayıs'ta Bulgaristan, 29 Haziran'da ise Hırvatistan'da mücadele edeceklerini söyledi.

Bu turnuvaların ardından Arjantin'deki olimpiyatlara gidecek kadronun şekilleneceğini belirten Cengiz Çınar, "Kampta kadromuzu geniş tuttuk. Sporcularımızın arasında ilk sırada ve ilk 20 içinde olanlar da var. Gençlerimizin kota sıralamasını yükseltmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Altyapı doğru yolda"

Son yapılan Avrupa Şampiyonası'nda en çok madalya kazanan ülke olduklarına dikkati çeken Çınar, şöyle devam etti:

"Altyapı doğru yolda. Gençlik Olimpiyatları'nı hedeflediğimiz için şampiyonaya götürdüğümüz sporcuların hepsinin yaş grubu aynı. Altın madalya sayımız daha fazla olabilirdi ancak bizden daha fazla altın madalya alan ülkeler Gençlik Olimpiyatları'nı değil, Avrupa Şampiyonası'nda alacakları madalyayı düşündüler. Genele baktığımız zaman altyapımızın ne kadar güçlü olduğunu görebiliyoruz. Neredeyse her kategoride madalya kazandık."

- "Hedefimiz Tokyo'da başarılı olmak"

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda karate branşının ilk kez yer alacağını hatırlatan Cengiz Çınar, yoğun bir şekilde çalıştıklarını ancak başarının kolay gelmeyeceğini dile getirdi.

Genç Milli Takım'ın önünde hedefler arasında 2020 Tokyo'nun da bulunduğunu ve beklentilerin yüksek olduğunu ifade eden Çınar, "Büyükler kategorisinde milli takımlarımız ve antrenör arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyor. Çoğu, zamanında Avrupa ve dünya şampiyonu olmuş sporcular. Hedefimiz Tokyo'da başarılı olmak." diye konuştu.

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