Genç karateciler, Balkan Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

Türk sporcuların da katılacağı Balkan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası 8 Kasım Cuma günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç karateciler, Balkan Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak
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07 Kasım 2024 14:07
Türk sporcuların da katılacağı Balkan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası 8 Kasım Cuma günü başlayacak.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, 8-10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirecek organizasyona, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ev sahipliği yapacak.

13 ülkeden 1297 sporcunun katılacağı şampiyonada Türkiye'yi 201 karateci temsil edecek.

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