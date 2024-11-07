Genç karateciler, Balkan Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

Türk sporcuların da katılacağı Balkan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası 8 Kasım Cuma günü başlayacak.



Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, 8-10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirecek organizasyona, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ev sahipliği yapacak.



13 ülkeden 1297 sporcunun katılacağı şampiyonada Türkiye'yi 201 karateci temsil edecek.



