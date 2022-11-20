Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı'ndan gümüş madalya

Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı, Özbekistan'da düzenlenen Eskrim Dünya Kupası'nda gümüş madalya elde etti.



Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre başkent Taşkent'te gerçekleştirilen Gençler Dünya Kupası'nda kadınlar takım müsabakaları yapıldı.



Begüm Alkaya, Damla Demirkol, Nisanur Erbil ve Nil Güngör'den oluşan Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı, yarı finalde Kazakistan'ı 45-30 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde ev sahibi Özbekistan'a 45-39 yenilen milliler, ikinci oldu.



Organizasyonda dün bireysel karşılaşmalarda Nisanur Erbil altın, Damlanur Sönmüş gümüş, Yağmur Sönmüş ise bronz madalya kazanmıştı.



Milliler, böylece organizasyonu 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalyayla tamamladı.





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