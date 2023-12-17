Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı, İspanya'da 4. oldu

Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda mücadele eden Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı, İspanya'da 4. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı, İspanya'da 4. oldu
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17 Aralık 2023 17:35
Genç Kadınlar Kılıç Mili Takımı, İspanya'nın başkenti Madrid'de dördüncü oldu.

Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Madrid'de düzenlenen Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda Begüm Alkaya, Akya Göllü, Nil Güngör ve Zehra Kerem'den kurulu milli takım, İspanya'yı 45-17 ve Hong Kong'u 45-39 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalinde İtalya'ya 45-25 yenilen milliler, üçüncülük maçın da Fransa'ya aynı skorla kaybederek organizasyonu 4. tamamladı.

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