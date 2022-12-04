Genç Kadınlar Flöre Takımı, Dünya Kupası'nda ikinci oldu

Genç Kadınlar Flöre Takımı, Özbekistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'teki Gençler Dünya Kupası'nda Nazlı Ceren Alioğlu, Fatıma Zehra Anbarlılar ve Almıla Birçe Durukan'dan oluşan milli takım, yarı finalde Kazakistan'ı 45-36 yenerek finale yükseldi.



Altın madalya mücadelesinde Romanya'ya 45-32 yenilen milliler, ikinci oldu.



Organizasyonda dün genç kadınlar flörede Almıla Birçe Durukan altın, genç erkekler epede ise Halis Efe Elibol bronz madalya almıştı.



Ay-yıldızlı eskrimciler böylece organizasyonu 3 madalyayla tamamladı.





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