Genç kadın milliler, Litvanya'yı mağlup etti!

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Litvanya'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Genç kadın milliler, Litvanya'yı mağlup etti!
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04 Nisan 2023 21:25
UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. tur ikinci maçında Türkiye, Litvanya'yı 1-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, başkent Vilnius'ta oynanan maçın 45+1. dakikasında Lina Titiz'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İlk maçında Andorra'yı 4-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, üçüncü maçında 7 Nisan'da Moldova ile karşılaşacak. Grubu ilk sırada tamamlayan ekip, A Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.

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