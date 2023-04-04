Genç kadın milliler, Litvanya'yı mağlup etti!

UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. tur ikinci maçında Türkiye, Litvanya'yı 1-0 mağlup etti.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, başkent Vilnius'ta oynanan maçın 45+1. dakikasında Lina Titiz'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.



İlk maçında Andorra'yı 4-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, üçüncü maçında 7 Nisan'da Moldova ile karşılaşacak. Grubu ilk sırada tamamlayan ekip, A Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.





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