Genç Kadın Boks Milli Takımı'nın hedefi en az 6 madalya

Genç Kadın Boks Milli Takımı, İspanya'da düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmek istiyor.



Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği çalışmalarını tamamlayan Genç Kadın Boks Milli Takımı, organizasyonun düzenleneceği İspanya'ya gitti.



Şampiyonada 12 sıklette madalya mücadelesi verecek olan milli takım, Türkiye'ye madalyalarla dönmeye hedefliyor.



Milli Takım Antrenörü İshak Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası'na yaklaşık 2 aydır hazırlandıklarını söyledi.



Çalışmaların çok verimli geçtiğini dile getiren Tiryaki, "Çocukların hepsi formda. Artık çocukların arzularına, isteklerine ve bireysel yeteneklerine kaldı. Dünya Şampiyonası'ndan ablaları gibi büyük başarılar bekliyoruz. İyi çalıştık, iyi sonuçlar alacağımızdan eminim. 12 sıklette gidiyoruz. Tüm sıkletlerle madalya almak istiyoruz ama tabii ki bu mümkün değil. Şampiyonaya 56 ülke geliyor. Zor olacak ama en az 6 madalya bekliyoruz." diye konuştu.



Kadın Boks Milli Takımı'nın dünyanın en iyi üç takımı arasında yer aldığına dikkati çeken Tiryaki, Genç Kadın Boks Milli Takımı'nın da bu kadronun altyapısını oluşturduğunu belirtti.



Takımda yetenekli sporcuların yer aldığını vurgulayan Tiryaki, "Gelecekte ablalarının yerini alması için gençlerimizden beklentilerimiz çok. Olimpik kadroya girecek yetenekli sporcularımız var. Onlar da bunun bilincinde. Bu bilinç çerçevesinde çok iyi çalışıyorlar. Güzel sonuçlarla döneceklerinden eminim." dedi.



Türkiye'de boksun çok iyi durumda olduğuna işaret eden Tiryaki, şunları kaydetti:



"Amatör sporları karşılaştırdığımız zaman, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de boks bir numara. Kadın boksunun başarısını şu ana kadar Türkiye'de hiçbir spor ne yakalayabildi ne egale edebildi. Olimpiyatta iki madalya, dünyada en son beş madalya, Avrupa'da madalya, Avrupa Oyunları'nda madalyamız var. Kadın boksumuz zirvede. Biz de bunun için gençlerimizi hazırlayarak, motive ederek ablalarının yerlerini alacakları o günlere hazırlıyoruz."



Milli boksör Tuğba Nur Uzun ise 54 kiloda ringe çıktığını anlatarak, "Çok verimli bir antrenman süreci geçirdik. Hepimizin hedefi altın madalya. İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağız." diye konuştu.





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