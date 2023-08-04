Genç Judocu Tuğçe Beder'in hedefi 2024 Paris

Özbekistan'da düzenlenen Grand Slam Turnuvası'nda bronz madalya kazanan milli judocu Tuğçe Beder, en büyük hayali olan 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etmek için çalışıyor.



Ortaokul yıllarında hobi olarak başladığı judoda ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceleri bulunan 24 yaşındaki Beder, kariyerine olimpiyat başarısı da eklemek istiyor.



Son olarak martta Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Judo Grand Slam'de 48 kiloda üçüncülük elde eden Beder, olimpiyat oyunlarına kota puanı kazandı.



Bronz madalyayla buruk sevinç yaşayan Beder, kota alma yolunda ilerlediği 2024 Paris Olimpiyatları'na katılarak Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.



"Judo yaşam biçimim"



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcusu Tuğçe Beder, AA muhabirine, ortaokulda hobi olarak başladığı judoyu öğretmenlerinin yönlendirmesiyle profesyonel olarak sürdürdüğünü söyledi.



Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulunun Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nden mezun olduğunu aktaran Beder, uluslararası alanda ilk madalyasını 2015'te Bosna Hersek'te düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda üçüncü olarak aldığını kaydetti.



Beder, hobisinin zamanla yaşam biçimi ve mesleği haline geldiğini anlatarak, şöyle devam etti:



"Judoya başladığım 2012'den itibaren hocam Haluk Bayraktar bendeki ışığı görüp olimpiyatlara hazırlamak için üzerime çok düştü. Başlarda o benimle konuştuğunda, olimpiyatların ne demek olduğunu bilmiyordum. Kazandığım başarılar sayesinde aslında neyi hedeflediğimi daha iyi anladım. Şu anda hedeflediğim yere çok az kaldı. Önümüzdeki yıl olimpiyat senesi ve ben olimpiyat kotasındayım. Olimpiyat sıralamasında 27'nci sıradayım. Başarımı bu şekilde devam ettirip madalya kazanmaya devam edersem seneye olimpiyatlarda bayrağımızı 48 kiloda ben temsil edeceğim."



Özbekistan'da düzenlenen Judo Grand Slam'deki müsabakalarda sakatlık geçirmesine rağmen mücadeleyi bırakmayarak turnuvadan üçüncülükle ayrıldığını dile getiren Beder, zor bir süreç geçirdiğini ancak elde ettiği başarı sayesinde olimpiyatlara katılma yolunda ilerlediğini ifade etti.



Beder, hedefine ulaşmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü vurgulayarak, "Önümüzdeki 2 ay içerisinde tekrar uluslararası arenaya en iyi şekilde dönmeyi planlıyorum. Her şey planlandığı gibi giderse kasımda Avrupa Şampiyonası var. Bu, şu an benim için en önemli turnuva. Esas hedefim tabii ki Paris 2024 Olimpiyat Oyunları; bu süreçte benim için en önemli hazırlık noktası orası." şeklinde konuştu.



