Genç Jeremy Witsen'in intiharına tepki: 'Bu düzen çok acımasız'

Fransa'nın Nantes takımında forma giyen Kader Bamba, 17 yaşındayken hayatına son veren Jeremy Witsen üzerine açıklamalarda bulundu.



Nantes oyuncusu, Manchester City kadrosunda yer alan genç oyuncunun intiharı sonrası uzunca bir yazıyla Instagram'da paylaşım yapmıştı ve tepkilerini göstermişti.



"HER ŞEYİN SONU DEĞİL"



26 yaşındaki oyuncu açıklamasında; "Onun yaşındayken Toulouse'un antrenman sahasından kovulmuştum. Tek isteğim, bu tarz durumlar yaşandığında gençlerin her şeyin sonu olmadığını kavramasına yardım etmekti. Mbappe ve Dembele gibi gençlerin 17 yaşındayken Ligue 1'de oynaması, aynı yaşlardayken profesyonel olamayan oyuncuların üzerinde baskı kuruyor." dedi.



"REAL MADRID'E HAYIR DERİM"



Bamba sözlerinin devamında; "Gençken kariyerin üzerine düşünmüyorsun, sadece oyunun tadını çıkarmak istiyorsun. Ben 14 yaşında Toulouse akademisindeyken, maç bile oynayamıyordum. Takım arkadaşlarımın maçını izlerken, neden oynamadığıma dair bir cevap bile alamıyordum. Kardeşim de futbolcu olmak istiyor ama bugün Real Madrid onu istese 'hayır' derim. Sporun zevkini elinizden alıyorlar ve düzen çok acımasız." dedi.



