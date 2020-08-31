Genç İngiliz yetenek Beşiktaş'ı takip etti

Geçtiğimiz sezon sonunda biten sözleşmesi Manchester United tarafından yenilenmeyen 19 yaşındaki 10 numara Dion McGhee kişisel sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takip etti.

Genç İngiliz yetenek Beşiktaş'ı takip etti
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31 Ağustos 2020 01:09
Manchester United'dan bu sezon bitiminde ayrılan ve boşa çıkan 2000 doğumlu 10 numara pozisyonunda oynayan ismi Dion McGhee'nin sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takip etmesi dikkat çekti.

Kırmızı Şeytanlar'ın alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra sözleşmesi yenilenmeyen McGhee, kişisel Instagram hesabından Beşiktaş'ı takip etti. Siyah beyazlı taraftarlar McGhee'nin bu hareketi sonrasında "Come to Beşiktaş" mesajlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

Kariyerinde oynadığı henüz profesyonel bir maç olmamasına rağmen McGhee, 2 yıl önce Manchester United'da profesyonel sözleşme imzalamıştı.



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