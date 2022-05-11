Genç haltercilerden büyük başarı!

Yunanistan'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası sona erdi.



Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Girit adası Heraklion şehrinde organize edilen şampiyonada 7 altın, 5 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazandı.



Türkiye organizasyonda erkeklerde 604 puan ile dünya birincisi olurken, kadınlarda ise 515 puan ile dünya ikinciliği elde etti.



Açıklamada görüşlerine Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, milli sporcuları tebrik ederek, "Genç sporcularımızı bu şampiyonaya motive ettik. Elde ettikleri başarılar bizleri mutlu ederken bize gelecek için umut verdi. Şimdi önümüzde Yıldızlar dünya ve büyükler Avrupa şampiyonaları var. Hep birlikte camiamızın desteği ile Türk halterini başarılı günlerine döndüreceğiz. Bizlere destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Spor Bakanı ve genel müdürümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





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