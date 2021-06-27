Genç güreşçiler Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası 28 Haziran Pazartesi günü Almanya'da başlayacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde Dortmund kentinde gerçekleştirilecek organizasyon, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde 10'ar sıklette düzenlenecek.
Serbest stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şunlar:
- Erkekler serbest stil
57 kilo: Ahmet Karavuş
61 kilo: Hamza Zopalı
65 kilo: Burak Sinin
70 kilo: Mevlüt Özdemir
74 kilo: Taner Garip
79 kilo: İsmail Küçüksolak
86 kilo: Emre Çiftçi
92 kilo: Murat Sezmiş
97 kilo: Polat Polatçı
125 kilo: Adil Mısırcı
- Kadınlar
50 kilo: Zehra Demirhan
53 kilo: Emine Çakmak
55 kilo: Melda Dernekçi
57 kilo: Elvira Kamaloğlu
59 kilo: Selvi İlyasoğlu
62 kilo: Merve Karadeniz
65 kilo: Yağmur Çakmak
68 kilo: Nesrin Baş
72 kilo: Nazar Batır
76 kilo: Melisa Sarıtaş
- Grekoromen
55 kilo: Adem Burak Uzun
60 kilo: Mert İlbars
63 kilo: Azat Sarıyar
67 kilo: Serhat Kırık
72 kilo: Ömer Can Doğan
77 kilo: Yüksel Sarıçiçek
82 kilo: Samet Yaldıran
87 kilo: Tansel Can Örtücü
97 kilo: Osman Ayaydın
130 kilo: Muhammet Hamza Bakır
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde Dortmund kentinde gerçekleştirilecek organizasyon, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde 10'ar sıklette düzenlenecek.
Serbest stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şunlar:
- Erkekler serbest stil
57 kilo: Ahmet Karavuş
61 kilo: Hamza Zopalı
65 kilo: Burak Sinin
70 kilo: Mevlüt Özdemir
74 kilo: Taner Garip
79 kilo: İsmail Küçüksolak
86 kilo: Emre Çiftçi
92 kilo: Murat Sezmiş
97 kilo: Polat Polatçı
125 kilo: Adil Mısırcı
- Kadınlar
50 kilo: Zehra Demirhan
53 kilo: Emine Çakmak
55 kilo: Melda Dernekçi
57 kilo: Elvira Kamaloğlu
59 kilo: Selvi İlyasoğlu
62 kilo: Merve Karadeniz
65 kilo: Yağmur Çakmak
68 kilo: Nesrin Baş
72 kilo: Nazar Batır
76 kilo: Melisa Sarıtaş
- Grekoromen
55 kilo: Adem Burak Uzun
60 kilo: Mert İlbars
63 kilo: Azat Sarıyar
67 kilo: Serhat Kırık
72 kilo: Ömer Can Doğan
77 kilo: Yüksel Sarıçiçek
82 kilo: Samet Yaldıran
87 kilo: Tansel Can Örtücü
97 kilo: Osman Ayaydın
130 kilo: Muhammet Hamza Bakır