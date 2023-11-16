Genç eskrimciler, uluslararası organizasyonlarda kürsü mücadelesi verecek

Milli eskrimciler, Bulgaristan'da düzenlenecek 14-17 Yaş Altı Circuit Turnuvaları ile Gürcistan ve Tunus'ta yapılacak Gençler Dünya Kupası'nda kürsü mücadelesi verecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç eskrimciler, uluslararası organizasyonlarda kürsü mücadelesi verecek
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16 Kasım 2023 15:04
Milli eskrimciler, Bulgaristan'da düzenlenecek 14-17 Yaş Altı Circuit Turnuvaları ile Gürcistan ve Tunus'ta yapılacak Gençler Dünya Kupası'na katılacak.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, 17-19 Kasım tarihlerindeki organizasyonlarda toplam 81 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Gürcistan ve Tunus'un başkentlerinde düzenlenecek Gençler Dünya Kupası organizasyonlarında 13 sporcu kürsüde yer almaya çalışacak.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ise 68 milli eskrimci ter dökecek.

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