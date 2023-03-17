Genç eskrimciler, Ankara ve Kocaeli'de piste çıkacak

Ankara ve Kocaeli'de hafta sonunda 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde eskrim flöre açık turnuvaları gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç eskrimciler, Ankara ve Kocaeli'de piste çıkacak
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17 Mart 2023 16:25
 Ankara ve Kocaeli'de hafta sonunda 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde eskrim flöre açık turnuvaları yapılacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18-19 Mart tarihlerindeki iki organizasyonda Türkiye'nin 11 ilinden 435 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Ankara'da Kız Anadolu İmam Hatip Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Spor Salonu'ndaki turnuvada Adıyaman, Ankara, Bursa, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, Muğla ve Sivas'tan 134, Kocaeli Gebze Spor Salonu'nda ise Balıkesir, Bursa, İstanbul ve Kocaeli'den 301 sporcu ter dökecek.

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