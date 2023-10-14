Genç eskrimci Doruk Erolçevik, Macaristan'da şampiyon oldu

Milli eskrimci Doruk Erolçevik, Yıldızlar 17 Yaş Altı Eskrim Circuit Turnuvası'nda epe kategorisinde altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Genç eskrimci Doruk Erolçevik, Macaristan'da şampiyon oldu
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14 Ekim 2023 18:48
Milli eskrimci Doruk Erolçevik, Macaristan'da düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı Eskrim Circuit Turnuvası'nda epe kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Budapeşte'deki organizasyonda Doruk Erolçevik'in finalde ev sahibi ülkeden Donat Kiss'le karşılaştığı belirtildi.

Rakibini 15-10 yenen genç eskrimcinin, şampiyon olarak önemli bir başarı elde ettiği kaydedildi.

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