Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nı kazanan Ziraat Bankası!

Ziraat Bankası, Malatya'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda birinci oldu.



Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final müsabakasında Ziraat Bankası ile Okyanus Koleji karşılaştı.



Ziraat Bankası, rakibini 25-17, 25-19 ve 25-21'lik setlerle mağlup etti.



Okyanus Koleji'nin ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un üçüncü olduğu şampiyonada, Altekma 4. sırada yer aldı.



Müsabakaların ardından Ziraat Bankası takımına kupa ve madalyaları törenle verildi.





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