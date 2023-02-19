Genç erkek milli tenisçiler, Avrupa Kış Kupası'nda üçüncü oldu

14 Yaş Altı Erkek Tenis Milli Takımı, Almanya'da düzenlenen Avrupa Kış Kupası'nda üçüncülük elde etti.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finale çıkan milli takımın Büyük Britanya'ya 3-1 kaybederek final şansını kaçırdığı belirtildi.



Üçüncülük maçında Almanya'yı 2-0 yenen ay-yıldızlı takımın, turnuvayı üçüncü olarak tamamladığı aktarıldı.



14 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın ise Çekya'daki Avrupa Kış Kupası'nda yedinci olduğu kaydedildi.





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