Genç erkek milli tenisçiler, Avrupa Kış Kupası'nda üçüncü oldu

14 Yaş Altı Erkek Tenis Milli Takımı, Almanya'da düzenlenen Avrupa Kış Kupası'nda üçüncü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç erkek milli tenisçiler, Avrupa Kış Kupası'nda üçüncü oldu
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19 Şubat 2023 15:54
14 Yaş Altı Erkek Tenis Milli Takımı, Almanya'da düzenlenen Avrupa Kış Kupası'nda üçüncülük elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finale çıkan milli takımın Büyük Britanya'ya 3-1 kaybederek final şansını kaçırdığı belirtildi.

Üçüncülük maçında Almanya'yı 2-0 yenen ay-yıldızlı takımın, turnuvayı üçüncü olarak tamamladığı aktarıldı.

14 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın ise Çekya'daki Avrupa Kış Kupası'nda yedinci olduğu kaydedildi.

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