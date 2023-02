Genç depremzede futbolcudan 96 saat sonra 'hayata ikinci imza'

Korkut, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı kentte Şehitkamil ilçesi Gölgeler Apartmanı enkazında yürütülen çalışmayla kurtarıldı.



Genç sporcu, Gaziantep'ten Eskişehir'e transfer görüşmeleri için gideceği gün depremin yaşandığını söyledi.



Pazartesi öğle saatlerinde Eskişehir'e gitme planıyla yatmaya gittiğini belirten Korkut şöyle devam etti:



"Transfer için atacağım imzanın hayaliyle uyudum. Çok mutluydum, çok sevinçliydim. Geç yattım, yatamadım heyecandan. Bir titreme geldi, 'Üşüyor muyum?' diye düşündüm, o titreme de depremin titremesiymiş. Bir anda aşağı çöktük. Karanlıktı, göremiyordum, kafamın altında yastık, üstümde yorgan vardı. İçerde hareket edebiliyordum. Petek aşağıdaydı, o petekle bir iki gün ısındım. Koltuğu cam kırıklarıyla yırttım ve telefonuma ulaştım. Şebeke çekmiyordu. Evin bir ucundan bir ucuna geçebiliyordum. Elimdeki taşla engelleri kırdım. Sürekli yatmadım 25 dakikada bir kalktım. Bir yardım bekledim, sesim ulaşmadı. Uyumamak için telefonun saatini kurdum, ışığını kullandım ve şarjı bitti."



"Acıktığımda çiçek yedim"



Enkaz üstünde yapılan çalışmayı duyduğunu aktaran Muhammed Adnan Korkut şunları kaydetti:



"Son ana kadar 'Rabb'im sen beni çıkarırsın.' dedim. Kimse yok yanımda Allah vardı. Karnım zaman zaman acıktı. Çevremde çiçekler vardı. Acıktığımda çiçek yedim. Hayalimle yattım. Annemle vedalaşıp gidecektim. O gün pazar günü her şeyim hazırdı. Erken kalkacaktım. Yattım, hayalime daldım. Sonra bir titreme geldi, üşüyorum sandım. 96 saat sonra yeni bir hayata, yeni bir şansa imza attım. Umudumu kesmedim, 'Rabb'im sen büyüksün, ne istediysem verdin, yine verirsin.' dedim."



"Hiç umudumuzu kaybetmedik"



Anne Pakize Buket Başaran da depremin ardından oğlunu uyandırdığını, kendisinin evden çıkmayı başardığını ancak Adnan'ın arkada kaldığını anlattı. Oğlunun çok inançlı bir çocuk olduğunu, kendisine her zaman "Anne ben sana borcumu ödeyeceğim." dediğini söyleyen Başaran, müjdeli haberi aldıklarında büyük sevinç yaşadıklarını dile getirdi.



Başaran, "Hiç ümidimizi kesmedik. Her zaman sağ çıkacağını düşündük. Benim oğlumu verdi Rabb'im herkese de nasip olsun. Hiç kimse Adnan'dan ümidini kesmedi. Orada inanarak çalışan insanlar 'Oğlunu bugün çıkaracağız.' dediler ve çıkardılar." ifadesini kullandı.





