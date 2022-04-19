Genç boksörlerden büyük başarı!

Genç milli boksörlerden 4'ü Avrupa Boks Şampiyonası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Genç boksörlerden büyük başarı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Nisan 2022 01:25
Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda yarışan 7 mili sporcudan 4'ü rakiplerini yenerek yarı finale çıktı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde erkeklerde 2, kadınlarda 5 milli boksör mücadele etti.

Erkeklerde Oğuzhan Türk, kadınlarda ise Filiz Işık, Sıla Sürmeneli ve Kevser Tütüncü rakiplerini yenerek adlarını yarı finale yazdırdı.

Gündüz seansında yarışan milli boksörlerden erkeklerde Kaan Tükenmez, kadınlarda ise Rukiye Kaya ve Pınar Özkan rakiplerine mağlup oldu.

Şampiyona yarın yapılacak müsabakalarla devam edecek.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ