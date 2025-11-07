07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
20:00
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
2-190'
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
17:00
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
23:00
07 Kasım
Pisa-Cremonese
22:45
07 Kasım
Paris FC-Rennes
22:45
07 Kasım
FC Twente-Telstar
22:00
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
20:30
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
20:30
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
07 Kasım
Estoril-Arouca
23:15

Genç artistik cimnastikçiler, Balkan şampiyonasında 37 madalya aldı

Türk cimnastikçiler, Balkan Gençler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 37 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

calendar 07 Kasım 2025 15:52
Haber: AA
Balkan Gençler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular, 12 altın, 12 gümüş ve 13 bronz madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen organizasyona, gençler, yıldızlar ve küçükler yaş grubundaki sporcular katıldı.

Milli cimnastikçiler, kadınlarda 15 madalya (7 altın, 5 gümüş, 3 bronz), erkeklerde de 22 madalya (5 altın, 7 gümüş, 10 bronz) elde etti.


Duru Lal Yılmaz, Derin Çipa, Defne Uslu, Gülcenaz Gülen, Danefa Güney, Ayşe Duru Ayaztuna, Elif Bade Kepezkaya, Derin Ülgün, Armin Hüyüktepe'den oluşan Türkiye'nin kadın takımı, 137.650 puanla ülke sıralamasında zirvede yar aldı.

Mustafa Yiğit Dur, Gökalp Cemal Yiğit, Zafer Çınar Yıldırım, Hüseyin Emir Cünedioğlu, Yiğit Emre Gök, Bahadır Çimen, Ahmet Baki Karadayı, Kaan Göktekin ve Poyraz Efe Bulut'tan Türkiye'nin erkek takımı ise 209.425 puanla ülke sıralamasında 2. oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
