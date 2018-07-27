Gelson Martins transferi FIFA'lık oldu!

'dan bonservissiz bir şekilde'e transfer olan Portekizli futbolcu, iki takımı birbirine düşürdü.Portekiz ekibi Sporting Lizbon, Atletico'nun Martins transferinde usulsüzlük yaptığını belirtip İspanyol kulübünü FIFA'ya şikayet etti.Sporting, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Atletico'nun transferde etik davranmadığını ve FIFA kurallarına aykırı hareket ettiğini belirtti.