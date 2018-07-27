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Gelson Martins transferi FIFA'lık oldu!

Sporting Lizbon, Gelson Martins transferinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Atletico Madrid'i FIFA'ya şikayet etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gelson Martins transferi FIFA'lık oldu!
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27 Temmuz 2018 17:09
Sporting Lizbon'dan bonservissiz bir şekilde Atletico Madrid'e transfer olan Portekizli futbolcu Gelson Martins, iki takımı birbirine düşürdü.

Portekiz ekibi Sporting Lizbon, Atletico'nun Martins transferinde usulsüzlük yaptığını belirtip İspanyol kulübünü FIFA'ya şikayet etti.

Sporting, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Atletico'nun transferde etik davranmadığını ve FIFA kurallarına aykırı hareket ettiğini belirtti.

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