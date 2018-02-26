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Gelir Şehit ve Gazi ailelerine...

31. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nın gelirinin, şehit ve gazi ailelerine bağışlanacağı bildirildi.

Kaynak: AA
Gelir Şehit ve Gazi ailelerine...
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26 Şubat 2018 15:27
31. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nın gelirinin, şehit ve gazi ailelerine bağışlanacağı bildirildi.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre 9-11 Mart tarihlerinde İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde düzenlenecek turnuvada müsabakalar; minikler, yıldızlar, ümitler, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde, ferdi ve takım olarak yapılacak.

Turnuvadan elde edilecek gelir, şehit ve gazi ailelerine bağışlanacak.

Balkan Karate Şampiyonası'na katılacak veteran sporcular da 31. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda belirlenecek.

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