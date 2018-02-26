31. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nın gelirinin, şehit ve gazi ailelerine bağışlanacağı bildirildi.Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre 9-11 Mart tarihlerinde İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde düzenlenecek turnuvada müsabakalar; minikler, yıldızlar, ümitler, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde, ferdi ve takım olarak yapılacak.Turnuvadan elde edilecek gelir, şehit ve gazi ailelerine bağışlanacak.Balkan Karate Şampiyonası'na katılacak veteran sporcular da 31. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda belirlenecek.