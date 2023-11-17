Haber Tarihi: 17 Kasım 2023 13:19 - Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 13:19

Gelinim Mutfakta Hilal neden yok? Gelinim Mutfakta Hilal neden diskalifiye oldu?

Gelinim Mutfakta Hilal neden yok? Gelinim Mutfakta Hilal neden diskalifiye oldu sorusu merak ediliyor. Mersin tantuni tarifi hazırlayan Gelinim Mutfakta gelinleri birincisi olmak için mücadele ettiler. Haftanın dördüncü gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi olmak daha da önem kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 15 Kasım Perşembe puan durumu

Gelinim Mutfakta Hilal neden yok? Gelinim Mutfakta Hilal neden diskalifiye oldu?
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Kanal D'nin büyük ilgi gören yarışması Gelinim Mutfakta ile ilgili her gün puan durumu araştırılıyor. Gün gün verilen puanlar sonucunda belirlenen günün birincisi bugün kim oldu? Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kim, hangi gelin kazandı? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu 15 Kasım 2023 Çarşamba...

Hafta içi her gün 13.00'de Kanal D'de ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışması Nursel Ergin'in sunumuyla izleyicisini ekrana kilitliyor. Her gün 4 gelinin birbiriyle mücadele ettiği Gelinim Mutfakta'da yapılan lezzetler kaynanalar ve sunucu Nursel Ergin tarafından puanlandırılıyor. Günün birincisine çeyrek altın verilirken, haftanın birincisine ise 10 altın bilezik veriliyor. Peki bugün hangi gelin çeyrek altın kazandı? 15 Kasım 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu...
GELİNİM MUTFAKTA HİLAL NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Gelinim Mutfakta 1259. Bölümde yarışmaya yeni katılan Hilal ve kaynanası, yönetimin aldığı karar ile diskalifiye edildiler.

Diskalifiye edilen yarışmacılar hakkında Nursel Ergin şu açıklamayı yaptı: Hilal gelin ve kayınvalidesi Arzu hanım düne kadar aramızdaydı. Yarın da bir eleme var. Ne yazık ki dünkü çekimlerden sonra bir tatsızlık yaşadık maalesef. Bu olaylardan ötürü gelinimiz Hilal ve Arzu kayınvalidemiz Gelin Mutfakta'dan diskalifiye edilmiştir."

YENİ İSİMLER PROGRAMA DAHİL OLDU

Gelinim Mutfakta Hilal'in yerine dahil olan yeni yarışmacı ise Gizem Kasacı ve kayınvalidesi Filiz Kasacı oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugünkü en yüksek puanı Yeşim ve Tuğba topladı. Kazananı belirlemek kuraya kaldı. Kuradan ise Yeşim çıktı ve çeyrek altını kazandı.

 

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