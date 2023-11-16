Gelinim Mutfakta Hilal neden diskalifiye oldu? 2023 Gelinim Mutfakta neden yok?

Kanal D'nin büyük ilgi gören yarışması Gelinim Mutfakta ile ilgili her gün puan durumu araştırılıyor. Gün gün verilen puanlar sonucunda belirlenen günün birincisi bugün kim oldu? Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kim, hangi gelin kazandı? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu 15 Kasım 2023 Çarşamba...Hafta içi her gün 13.00'de Kanal D'de ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışması Nursel Ergin'in sunumuyla izleyicisini ekrana kilitliyor. Her gün 4 gelinin birbiriyle mücadele ettiği Gelinim Mutfakta'da yapılan lezzetler kaynanalar ve sunucu Nursel Ergin tarafından puanlandırılıyor. Günün birincisine çeyrek altın verilirken, haftanın birincisine ise 10 altın bilezik veriliyor. Peki bugün hangi gelin çeyrek altın kazandı? 15 Kasım 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu...Gelinim Mutfakta 1166. Bölümde yönetim, Gamze ile Tuğba'nın suçlamalarla ilgili konuşmalarını kontrol edip diskalifiye kararına netlik kazandırdı!Gamze, Tuğba ile ilgili önemli suçlamalarda bulundu. Bunun üzerine yönetim tarafı konu ile ilgili suç teşkil eden bir durum var mı diye ikili arasındaki konuşmalarını ve görüntülerini izledi. Nursel Ergin ise, tüm bu izlemeler sonunda Tuğba Erurul ile ilgili yönetimin kararını açıkladı.Gelinim Mutfakta yarışmasında bugünkü en yüksek puanı Yeşim ve Tuğba topladı. Kazananı belirlemek kuraya kaldı. Kuradan ise Yeşim çıktı ve çeyrek altını kazandı.