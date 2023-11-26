Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen 'Yıldızlar ve Gençler 100'üncü Yıl Salon Türkiye Şampiyonası', 'Kızlar' ve 'Erkekler' kategorilerinde dereceye girenlere madalyaları verildi.

Samsun İlkadım Okçuluk Salonu'nda yapılan şampiyonaya 65 ilden geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporculardan toplam 445 sporcu katıldı. 3 gün süren şampiyonada bugün yapılan final müsabakalarında kızlar ve erkekler kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporculara madalyaları verildi.

Ödül töreni öncesi konuşan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Başkanı Cengiz Toksöz, "Kurulduğundan bu yana yaklaşık 4 yıldır federasyon bünyesinde Geleneksel Türk Okçuluğunda yarışmacıların 4 yıl içerisinde ne kadar mesafe kat ettiklerini gözlemlemek çok da zor olmuyor. Her geçen gün, her geçen yıl Türk okçuluğu büyüyerek devam ediyor. Bu ivme 2024 yılında da artarak devam edecek. Burada ailelerimizin, üstatlarımızın gayretleri çok önemli. Çok kıymetli sporcular yetiştiriyorlar. Gerçekten çok cevval bir nesil geliyor. Türk okçuluğunu yaşatacak, bu bayrak yarışında görev alacak çok kıymetli sporcularımız geliyor" dedi.

Amaçlarının ahlaklı sporcular yetiştirmek olduğunu belirten Toksöz, "Bizim müsabakalarda kaybeden yok. Bizler şampiyon olmayabiliriz ama elimizden gelenin en iyisini yapmak için önümüzde bir engel yok. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kürsüyü Mevla takdir edecek. Mevla eğer uygun görürse bu kürsüde yer almak nasip olacak. Ama sizler şampiyonluklardan öte karakter ortaya koyuyorsunuz. Bu ahlakı Türk okçuluğunu yaşatma adına ortaya koyuyorsunuz. Bizler için önemli ve kıymetli olan bu. Dereceler ve şampiyonluklar gelir geçer ama bu ahlak, maneviyat, bu bilinç sizlerde var olduğu müddetçe bizler gelecekten çok daha fazla ümitliyiz" diye konuştu.

Son olarak İsrail'in Filistin'e saldırısına da değinen Toksöz, "Kanayan yaramız var. Filistin var, şehitlerimiz var. Buradan Filistindeki kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. İsrail zulmünün altında yaşayan bu kardeşlerimizi biran önce kurtulmalarını diliyoruz. Allah İsrail'i ıslahı mümkünse ıslah etsin ama ıslahı da pek mümkün gözükmüyor. Kahruperişan eylesin. Özgür Filistin için, özgür Gazze için dualarımız var. Bizim sorumluluğumuz Müslüman kardeşlerimizin yanında elimizden gelen neyse odur. Biz dualarımızı da buradan gönderiyoruz. Allah, kardeşlerimizin yardımcı olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.