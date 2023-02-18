Geleneksel Türk okçuluk masa hakemi depremde vefat etti

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, masa hakemi Feray Küçükgöçen'in depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Geleneksel Türk okçuluk masa hakemi depremde vefat etti
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18 Şubat 2023 15:23
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) masa hakemi Feray Küçükgöçen'in, eşi, iki oğlu ve kayınpederi ile "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat ettiği açıklandı.

TGTOF'dan yapılan açıklamada, "Masa hakemlerimizden Feray Küçükgöçen, eşi, iki oğlu ve kayınpederi, Kahramanmaraş depreminde hayatlarını kaybetmişlerdir. Merhume ve merhumlara Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

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