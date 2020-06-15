Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, antrenmanlara başlandığını duyurdu

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından okçu sporcuların önlemler çerçevesinde çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, antrenmanlara başlandığını duyurdu
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15 Haziran 2020 17:15
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından okçu sporcuların önlemler çerçevesinde çalışmalara başladıklarını duyurdu. 

Federasyondan yapılan açıklamada, "Sporcularımız uzun bir aradan sonra Sağlık Bakanlığımız ve federasyonumuzun tedbir ve uyarıları çerçevesinde talimlere başladı." ifadesi kullanıldı.



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