Geleneksel Türk okçuları,büyük ilgi gördü

Oyunların düzenlendiği başkent Astana'da AA muhabirine açıklamada bulunan Toksöz, "Geleneksel Türk okçuları, Dünya Göçebe Oyunları'nda büyük ilgi gördü. Katılımcılar okçularımızla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi." dedi.



UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesinde yer alan geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarının Kazakistan'da ilgiyle takip edildiğini belirten Toksöz, "Geleneksel okçuluk mücadelesi veren sporcular, yarışlarda Türk motifleri ve geleneklerini yansıtan kıyafetler giyerek Türkiye'nin de tanıtımına katkıda bulundu. Sadece ok atmak değil Türk gelenekleri ve motifleriyle tasarladığımız kıyafetleri dünyaya tanıtmayı ve kültür elçiliği yapmayı da hedefliyoruz." diye konuştu.



Kazakistan'da Türk okçuluğunu tanıttıklarını belirten Toksöz, "Dünyada kabul görmüş Türk okçuluğunu burada bulunan ülkelere tanıtmak ve Türk okçuluğunun uluslararası arenada söz sahibi olduğunu göstermenin memnuniyetini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



"10 sporcumuzla ülkemizi temsil ediyoruz"



Cengiz Toksöz, 5. Dünya Göçebe Oyunları'na 10 sporcuyla katıldıklarını belirterek, "Geleneksel oyunların olimpiyatları olarak değerlendirilen Dünya Göçebe Oyunları'nda Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, uluslararası çapta güzel bir mücadele verdi. Türkiye'deki elemeler sonrasında burada mücadele etmeye hak kazanan 10 sporcumuzla ülkemizi temsil ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Geleneksel Türk okçuluğunda lisanslı sporcu ve kulüp sayısının her geçen gün arttığını anlatan Toksöz, "Geldiğimiz noktada yaklaşık 21 binin üstünde lisanslı sporcu ve 700'ün üstünde tescilli kulüp olarak ülkemizde en hızlı büyüyen federasyonlardan biriyiz. Türk okçuluğunu daha fazla insana ulaştırmak için federasyon olarak çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz." diye konuştu.



Cengiz Toksöz, "Hedefimiz bundan sonra da katılacağımız uluslararası müsabakalarda ülkemizi ve Türk okçuluğunu en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı en yukarı taşımak olacaktır. " ifadeleriyle sözlerini tamamladı.





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