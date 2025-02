Geleneksel sporlar ile 'popülarite dayatmasına' karşı mücadele ediliyor

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanlığı görevine seçilen Abdulhadi Turus, "popülerite dayatmalarına" karşı geleneksel sporların yaygınlaşmasıyla mücadele edildiğini belirtti. Ankara'da geçekleştirilen 6. Olağan ve Mali Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Turus, geleneksel sporlara ilişkin proje ve çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.



Geleneksel sporları Türkiye geneline yaymaya çalıştıklarını belirten Turus, "Farkındalık konusunda ciddi altyapılar oluşturduk. Ankara'da çok güzel bir geleneksel sporlar tesisi oluşturdu, Kayseri'de, Sivas'ta, Erzurum'da, İstanbul'da da. Ankara'da tesisimiz halka açık ve tesisimize randevuyla gelinebiliyor çünkü çok kalabalık. Bu ilgi bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanımız Bilal Erdoğan'ın katkıları önemli. Her yıl İstanbul'da Etnospor festivalleri yapılarak bu farkındalığı oluşturmaya çalıştık." diye konuştu.



Geleneksel Spor Dalları Federasyonu olarak başta Gençlik Spor Bakanlığı olmak üzere Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarıyla ile işbirlikleri yaptıklarını hatırlatan Turus, "Geleneksel spor dalları tanıtım tırı oluşturacağız, 81 il meydanında artık bizim tırımızı göreceksiniz." dedi.



Popüler sporlara karşı geleneksel sporların yükselmesi için çalışacaklarını vurgulayan Turus, şöyle devam etti:



"Örneğin son olimpiyat oyunlarında hepimizin önünde tabiri caizse resmen olimpiyat oyunları değil de LGBT propagandası yapıldı, aile kurumunun yıkılması için bir propaganda yapıldı. Kültürel niteliklerin yok sayıldı. Özellikle açılışı izlediğimizde ürperdik, "Çocuklarımız böyle bir gelecekte mi yaşayacak?" dedik. Hakikaten Dünya Etnospor Konfederasyonunun kurulmasının ne kadar kıymetli, ne kadar yerinde ve isabetli olduğunu gördük. Dünyada bütün kültürleri yok sayan, toplumsal niteliği yok sayıp yalnızlaştıran, aile kurumunu yok etmeye çalışan ama adına spor denilen ki sporla ilgili hiçbir şey yoktu, tamamıyla erkek-kadın ilişkisindeki sapıklığı maalesef ön plana çıkartan bir sistemdi. Biz burada şunu anladık Dünya Etnospor Konfederasyonunu Başkanımız Bilal Erdoğan bu oluşumu kurarken aslında buna karşı çok ciddi bir mücadele vermek için kurduğunu gördük. Bizim çocuklarımız ekranlarda maalesef onları görmeye maruz bırakıldı. Biz çocuklarımıza bunların yanlış olduğunu tekrar anlatmak zorunda kaldık."



"Çocuklarımıza merhameti, ahlakı, karşı tarafa hürmeti bu sporlarla öğreteceğiz"



Sporun aslında dayanışma ve dostluk olduğunu her alanda anlatan geleneksel sporların olduğunu dile getiren Turus, "Örneğin cirit oyununda tam vuracakken affederseniz puan kazandıran bir sistemimiz var. Hiçbir dünya oyununda böyle bir şey yok. Biz çocuklarımıza merhameti, ahlakı, karşı tarafa hürmeti bu sporlarla öğreteceğiz. Biz aile yapısında, mutlu, sağlıklı bir aile yapısının oluşabilmesi için sporun öneminin farkındayız ama sporun bizi kültürümüzden, medeniyetimizden ahlaki kriterlerimizden uzaklaştırmasına da izin vermeyiz." şeklinde konuştu.



Tesislere aileleri de davet ettiklerini, ailelerinde ocukluklarında oynadıkları oyunları gördüklerini ifade eden Turus, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Geleneksel Spor Dalları Federasyonu yaklaşık 35 bin kişiye bugüne kadar sportif altyapılar oluşturdu, ciddi sporcular yetiştirdi. Gayemiz yeni nesli hem kendi kültürüne alıştırmak hem de bu oyunların aslında ne kadar eğlenceli olduğunu göstermeye çalışmak. O yüzden 2025 yılını geleneksel sporların tanıtım yılı olarak seferberlik yapacağız, inşallah ve tabii bir yandan da tesisleşmeyi hızlandıracağız. Bu konuda hem Gençlik Spor Bakanlığımız hem Çevre Şehircilik Bakanlığımız hem Dünya Etnospor Konfederasyonumuz ciddi olanaklar sunuyor. Biz de altyapısını oluşturacağız hem akademik nitelikte mahir hem geleneksel sporlarla ilgili tecrübeli arkadaşları yönetime aldık, onlarla koşacağız."



Bursa'da Göçebe Oyunları Festivali'ne 102 ülkeden 2 bin sporcu katıldı



Federasyonun faaliyetleri arasına giren oyunları da değerlendiren Turus, "Geleneksel kızak dışında mangala, özellikle Orta Asya'da satrancın atası olarak görülen bu oyun, stratejik bir beyin oyunu. Eğir oyunu aslında Orta Asya'nın çok bilinen ve bizim köylerimizde babalarımızın, atalarımızın oynadığı atlı polonun atsız hali ve inanılmaz zevkli bir oyun. Tabii onikitaş oyunu bizim de çocukluğumuzun oyunuydu, biraz daha stratejik bir oyun. Halat çekme de uluslararası nitelikte aslında bilinen daha önce de olimpik sporların içerisinde olan daha sonra çıkartılmış bir oyun. Mas güreşi, bu da son yıllarda çok ilgilenilen bir oyun. Geleneksel oyunlarımızın çok büyük altyapıya ihtiyacı yok, hemen köşede yapabileceğiniz 2-3 malzemeyle hızlıca yapabileceğiniz oyunlar ama bunların profesyonel altyapısını oluşturacağız." ifadelerini kullandı.



Göçebe Oyunları Festivalleri ile geleneksel oyunların dünyaya yayıldığını vurgulayan Turus, "2022 yılında Bursa'da İznik Gölü'nün kenarında yaklaşık 400 dönümlük bir alanı geleneksel sporlar köyüne dönüştürdük. 102 ülkeden 2 bin sporcu ile 4 gün boyunca yaklaşık 4,5 milyon insan katıldı. Dünyanın dört bir tarafındaki geleneksel oyunları bir araya topladık. Aslında bu, Türk dünyasının olimpiyatlarıydı ve ülkemizin tanıtımı noktasında da çok kıymetliydi. Her yıl yaptığımız Etnospor Kültür Festivalleriyle de Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte ilkokul çağındaki çocukların deneyimleyebilecekleri alanlar oluşturturduk." diye konuştu.



Dünya Göçebe Oyunları'nın gelecek yıl Kırgızistan'da yapılacağını belirten Turus, "Artık dünya, bir kalıba sokulmuş Yunan mitolojisiyle sarılmış, bütün değerleri yok sayan unsurlarla değil bütün renkleri kendi etrafında toplayan farklılıkların hakikaten kazanç olduğunu gösteren geleneksel sporlarla gelişecek. Biz, dünyayı tek tipe döndürenlere, popüler kültürle yok etmeye çalışanlara karşı geleneksel sporlarla gelenekleriyle ayağa kalkan gençleri yetiştirerek mücadele edeceğiz." şeklinde görüşlerini tamamladı.