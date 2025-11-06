Geleneksel okçulukta Remy-i Sedad Açık Hava Federasyon Kupası, Adana'da düzenlenecek

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenecek Remy-i Sedad Açık Hava Federasyon Kupası yarışmaları, hafta sonu Adana'da yapılacak.Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre 8-9 Kasım tarihlerindeki organizasyonda, büyükler kategorisinde 95 civarında sporcu yarışacak.Örcün Kamp Alanı'ndaki müsabakalara yurdun dört bir yanındaki geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcular katılacak.Geleneksel okçuluk yarışmalarında sadece geleneksel kıyafetler giyilebiliyor ve teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylar kullanılıyor. Bunlar dışında nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanlar ve herhangi bir modern malzeme kullanılamıyor.