Geleneksel okçuluk Türkiye şampiyonası başladı!

Geleneksel okçulukta Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Geleneksel okçuluk Türkiye şampiyonası başladı!
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25 Şubat 2022 19:51
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

Samsun İlkadım Okçuluk Salonu'nda resmi deneme atışları ile başlayan müsabakalara 120 kulüpte 260'ı kadın 810 sporcu katılıyor. Şampiyonada yarın eleme turlarında her yarışmacı 18 metreye toplam 35 ok atacak.

Yapılacak sıralama sonrası 27 Şubat Pazar günü sona erecek organizasyonda yarışacak sporcular ile takımlar belirlenecek.

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