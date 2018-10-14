Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Berat Alphan, önümüzdeki yıl Nisan ayında düzenlenecek Tur için yapılan ve yapılacak olan çalışmalara dair birçok bilgi verdi.İşte Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Berat Alphan'ın açıklamaları...Şu an bir organizasyonun içindeyiz ve bu kendimizi göstermemiz için bir fırsat. Geçtiğimiz yıldan bu yıla takım sayısını arttırmamızın sebebi kendimizi doğru bir şekilde ifade etmemiz. Organizasyonun kalitesini takımlara ve bisiklet severlere doğru gösterebilmemiz. Önümüzdeki zaman darlığının farkındayız. Bu noktada da çalışmalarımız başladı.Bu sene rotada bir değişiklik yapıldı. Önümüzdeki yıl bu rotayı biraz daha Marmara'ya kaydırmayı ve transfer mesafelerini kısaltmayı istiyoruz. Belki bir iki etabı aynı şehirde başlayıp ve bitirmek gibi bir durum olabilir. Bunun dışında Anadolu'daki tüm şehirlerimizden talep var Tur için. Biz de önümüzdeki yıllarda bu fırsatı değerlendirmek ve Tur'u tüm Türkiye'ye götürmek istiyoruz. Farklı tüm alternatifleri bu tur biter bitmez değerlendirmeye başlayacağız.Geçen yılki Tur'un ardından bir araya gelip önümüzdeki sürece bakmıştık. "Tur'un takvimde kalmasını nasıl sağlarız", sonrasında "takvimde daha iyi yere gelmesini nasıl sağlarız" gibi sorulara cevap aramıştık. Federasyon başkanımızla beraber yurtiçinden ve yurtdışından ilgili birçok kurumla görüşmüştük. Bu yıl da çalışmalara devam edeceğiz. Takımlara davetiyelerimizi erkenden göndereceğiz ve onların takvimlerine böylelikle daha kolay girme imkanı yaratacağız. Bu dokuz takım şans eseri burada değil, seneye bu sayıyı 12-15 arasına çekmeyi hedefliyoruz.Biz işin mutfağında olduğumuz için, Tur'un yorucu kısmını görüyoruz. Ben geride kalan üç günde de sprinti izleyemedim örneğin. Ama gelen geri dönüşlerden anladığım kadarıyla gerek halk, gerek bisiklet izleyicileri ve bisiklet takımlarının turdan, turdaki rekabetten çok memnun. Bu durum bizi çok motive ediyor. Daha iyisi için daha çok çalışmaya devam edeceğiz.