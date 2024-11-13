Geleceğin olimpiyat şampiyonları, TOHM'da yetişiyor

Türkiye genelinde yapılan taramalar sonucu seçilen yetenekli sporcular, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri'nde (TOHM) bilimsel temellere dayanan antrenman programlarıyla "geleceğin şampiyonları" olmaları için yetiştiriliyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığından alınan bilgiye göre TOHM, olimpiyatlara katılacak sporcuları seçmek ve elit düzeyde sporcu yetiştirmek amacıyla 2013 yılında kuruldu.



Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri, 25 ilde 23 olimpik branşta yatılı 643, gündüzlü 873 olmak üzere 1516 sporcu ile faaliyetlerine devam ediyor.



Ankara, Afyonkarahisar, Adana, Aksaray (Paralimpik), Antalya, Artvin, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon'da olimpiyat merkezleri bulunuyor.



TOHM'da atıcılık, atletizm, badminton, bisiklet, boks, buz pateni, cimnastik, curling, eskrim, güreş, halter, judo, kano, kayak, kürek, modern pentatlon, sutopu, tekvando, tenis, triatlon, okçuluk, yelken ve yüzme branşlarında eğitim veriliyor.



Merkezlerde branşlarında uzman 314 antrenör görev yapıyor. Performans analizleri ve bilimsel antrenmanlarla sporcuların gelişimi destekleniyor.



Sporcuların eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla okul derslerine ek olarak eğitmenler aracılığıyla etütler düzenleniyor, İngilizce dersleri de veriliyor.



TOHM'daki sporcu öğrencilere, "milli sporcu bursu" kapsamında burs imkanı da sağlanıyor.



TOHM sporcularından 1693 madalya



Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri'nde yetişen 37 sporcu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alma başarısı gösterdi. TOHM sporcuları oyunlarda 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.



TOHM sporcuları, Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda 1 gümüş, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ise 1 altın ve 3 bronz madalya aldı.



2018 Akdeniz Oyunları'na, TOHM'dan 52 sporcu katıldı. Sporcular organizasyonda 12 altın, 5 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 28 madalya kazandı.



Olimpiyat merkezlerinde yetişen sporcular, 2019 Avrupa Oyunları'nda 1 gümüş ve 2 bronz, 2019 EYOF'ta 8 altın, 3 gümüş ve 5 bronz, 2022 İslami Dayanışma Oyunları'nda 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.



TOHM sporcuları, bugüne kadar uluslararası müsabakalarda 1693 madalya kazanma başarısı gösterdi.



Proje kapsamında sporcular, 2028 ve 2032 olimpiyatları için hazırlıklarını merkezlerde sürdürüyor.



Bakan Bak: "Türk sporunun geleceğine yön veriyor"



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri'nin "Türk sporunun geleceğine yön veren" en büyük projelerden biri olduğunu belirtti.



Bakan Bak, 25 ilde 23 branşta uygulanan TOHM projesinin amacının geleceğin olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek olduğunu vurgulayarak, "Türkiye genelinde yapılan araştırmalar neticesinde yetenekli ve başarılı sporcuları belirli kriterler dahilinde seçerek, onları bilimsel esaslara göre yetiştiriyoruz." dedi.



Proje doğrultusunda merkezlerde akademik koordinatörler ve tecrübeli antrenörler gözetiminde bilimsel temellere dayanan antrenman programlarının uygulandığına işaret eden Bak, şu ifadeleri kullandı:



"Sporcuların beslenme programları uzman kişiler tarafından hazırlanırken, performans ölçüm ve analizler sayesinde kişisel gelişimleri sürekli takip ediliyor. Sporcuların fizyolojik test sonuçları değerlendirmeye alınıyor, düzenli sağlık kontrolleri yapılıyor. Sporcularımız, eğitimlerinden de geri kalmıyor. Hem okullarını hem de antrenmanlarını bir arada yürütüyorlar. Merkezlerimizde geleceğin olimpik sporcularının akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilmek amacıyla etüt çalışmalarına, çeşitli sosyal aktivitelere yer veriliyor."



"Sporcularımıza güvenimiz tam"



Bakan Osman Aşkın Bak, TOHM'da olimpik ruha ve beceriye sahip gençleri ülke sporuna kazandırdıklarını kaydetti.



Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri'nde yer alan sporcular ve antrenörlerle zaman zaman bir araya geldiğini belirten Bak, "Merkezlerde, dünyanın en büyük spor organizasyonu olan olimpiyatlarda yarışacak geleceğin şampiyon sporcuları yetişiyor. TOHM'da yetişen sporcuların başarıları, bizim için büyük bir gurur kaynağı. TOHM sporcularımıza güvenimiz tam. Çok özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Türk sporunu zirveye taşıyacak olan bu inanç ve kararlılıktır. Antrenörlerimize, sporcularımıza ve tüm görevlilere verdikleri emekten dolayı teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu



