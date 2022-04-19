Fenerbahçe, bugün çok anlamlı bir maça çıkacak. Sarı-Lacivertliler, Ülker Stadı'ndan Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 17.00'da başlayacak maçı TRT SPOR ve FB TV yayınlayacak.



Turuncu-Siyahlılar, ülkeleri Ukrayna'da devam eden savaşa dikkat çekmek adına 'Barış için futbol ' turuna çıkmıştı. Shakhtar'ın Brezilyalı yıldızları savaş nedeniyle ülkelerine döndü. Turuncu-Siyahlılar'ın çıktığı bu turda, Ukrayna'nın Mariupol ve Rukh Lviv takımlarından oyuncuları da kadrosuna aldı. Mücadelenin tüm gelirleri, Ukrayna'daki savaş mağdurlarına bağışlanacak. Bu özel anlamının yanı sıra Shakhtar mücadelesi, Sarı-Lacivertliler'in gençlerini sahneye sürmesi açısından bir fırsat olacak.



Arda & İsak bir arada



İsmail Kartal, son haftalarda kadro istikrarı yakaladığı için birçok oyuncusuna şans verememişti. Kartal, as takımın yedek oyuncularının son durumunu Shakhtar mücadelesinde görecek. Ancak başarılı teknik adamın gözü en çok genç yeteneklerin üzerinde olacak. Tecrübeli çalıştırıcı, bu akşamki maçta taraftarlara 'Geleceğin Fenerbahçesi'nden' izler de seyrettirmek istiyor. Taraftarın en çok merak ettiği isimlerin başında, Benfica'dan transfer edilen İsak Vural geliyor. Hem orta sahanın ortasında hem de hücum hattının her bölümünde görev yapabilen 15 yaşındaki oyuncu, altyapının yeni prensi konumunda. Taraftarlar, Arda Güler ile İsak Vural ikilisini ilk kez bu akşam izleyebilir.



Altyapıya fırsat



Sarı-Lacivertliler'in U19 takımından yeteneklerinin de bu akşam şans bulmaları bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle son iki mücadelede görev yapamayan forvet Melih Bostan'ın durumu belirsiz. U19'un yetenekli isimleri arasında gösterilen stoper Emir Ortakaya (17), sağ bek Ruhan Arda Aksoy (18) ve sol kanat Ali Arda Bulut'un (18) Shakhtar karşılaşmasında boy göstermesi bekleniyor. Bu isimlerin dışında, altyapının son transferi olan Güney Koreli orta saha oyuncusu Jin-ho Jo da ilk kez görücüye çıkabilir.



