Gekas geldi, Akhisar şahlandı!

TFF 3'üncü Lig'e transfer yasağıyla düşen Akhisarspor, futbol direktörü olarak yuvaya dönen Theofanis Gekas yönetiminde 6 maçtır yenilmedi.



3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki tek mağlubiyetini 17 Eylül'de evinde Erbaaspor'dan alan Akhisar, son 6 haftayı 1 galibiyet, 5 beraberlikle geçti. Son maçta evinde Bergama Belediyespor önünde golsüz eşitliği bozamayan Akhisarspor, toplam 9 maçta 7 beraberlikle ligin en çok berabere kalan takımı oldu.

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