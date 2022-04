GeForce Now Türkiye fiyatlarına zam geldi: İşte son durum!

Ülkemizdeki zam akımına popüler bulut oyunculuk hizmeti GeForce Now da katıldı. Güçlü donanım gerektirmeden sadece iyi bir internet bağlantısıyla kaliteli oyun deneyimi sunan platform, geçtiğimiz saatlerde paket fiyatlarına zam yaptı. İşte son durumGeForce Now Türkiye paket fiyatları zamlandıTürkiye'de Turkcell GAME+ hizmeti üzerinden aboneleriyle bulunan GeForce Now, 6 Aylık Premium haricindeki tüm paketlere zam yaptı. Yeni tarifeyle Premium 110 TL, 3 Aylık Premium 240 TL, 6 Aylık Premium 375 TL, 24 Saatlik Premium 20 TL ve 1 Haftalık Premium paketi ise 60 TL oldu.Zam kararının abonelerin üzerinde olumsuz bir etki bırakacağı su götürmez bir gerçek. Zira ülkemizde döviz kuru, çip krizi ve pandemi gibi nedenlerden dolayı zirve yapan bilgisayar fiyatları sonrası, bulut oyunculuk hizmeti son derece yaygınlaşmıştı.Die After Sunset (Steam)ELDERBORN (Steam)Northgard (Epic Games Store)Offworld Trading Company (Steam)Spirit Of The Island (Steam)TUNIC (Epic Games Store)