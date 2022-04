GeForce Now kütüphanesine Nisan ayında 27 oyun eklenecek

Nvidia'nın düşük donanıma sahip cihaz kullanan kullanıcılar için sunduğu bulut tabanlı oyun akış servisi GeForce Now servisi, kullanıcıların tüm cihazları üzerinden hızlı bir internet bağlantısı ile kütüphanede yer alan tüm oyunları oynayabiliyor. Burada kullanıcıların oyunları oynayabilmeleri için oyunu daha önce ilgili platformlardan satın almış olması ve bu oyunun GeForce Now kütüphanesinde yer alması gerekiyor.



Ülkemizde Turkcell ve Nvidia ortaklığı ile GeForce Now by Game+ ismiyle hizmet veren servisin kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. GeForce Now servisine hafta içerisinde 7 yeni yapım daha eklenirken Nisan ayı genelinde 20 oyun eklenecek.



GeForce Now Servisine Hafta İçinde Eklenen Oyunlar:



Midnight Ghost Hunt (Steam)

Weird West (Steam)

Dying Light Enhanced Edition (Epic Games Store)

ELEX II (Epic Games Store)

FAR: Changing Tides (Epic Games Store)

Hero's Hour (Epic Games Store)

Martha Is Dead (Epic Games Store)



GeForce Now Servisine Nisan Genelinde Eklenecek Oyunlar:



Anno 1404 – History Edition (Steam)

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread (Steam)

Cities in Motion 2 (Steam)

Crawl (Steam)

Cultist Simulator (Steam)

Die After Sunset (Steam)

ELDERBORN (Steam)

EQI (Steam)

Fell Seal: Arbiter's Mark (Steam)

Flashing Lights – Police, Firefighting, Emergency Services Simulator (Steam)

Galactic Civilizations II: Ultimate Edition (Steam)

Jupiter Hell (Steam)

Offworld Trading Company (Steam)

Ranch Simulator (Steam)

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter (Steam)

SOL CRESTA (Steam)

Star Control: Origins (Steam)

Spirit of the Island (Steam)

Twin Mirror (Steam)

Wobbledogs (Steam)



(Kaynak: esporlab.com)