GeForce Now aboneleri mutlu: Bu haftanın oyunları açıklandı!

Son dönemde yaşanan çip krizi gibi olumsuz gelişmeler, oyun sektörünü de büyük ölçüde etkiledi. 2022 itibariyle üst düzey oyunları oynatabilen bir bilgisayar satın almak, artık lüks haline geldi. Bu nedenle sadece iyi bir internet bağlantısıyla kaliteli bir oyun deneyimi sunan bulut oyun platformları yaygınlaşmaya başladı.



Bulut oyunculuk denince akla ilk gelen platformlardan biri de GeForce Now diyebiliriz. Kütüphanesinde 1000'den fazla oyun bulunan platform, her hafta yeni yapımları bünyesine katmaya devam ediyor. Son olarak 6 yeni oyun, GeForce Now abonelerinin beğenisine sunuldu.



İşte GeForce Now kütüphanesine eklenen 6 oyun



GeForce Now, bir süre önce bu haftanın oyunlarını açıkladı. Bu kapsamda platformun bünyesine Awesome Games Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanan Fury Unleashed ve Fourexo Entertainment'ın geliştirdiği ve Deck13'ün yayınladığı Highrise City dahil 6 yeni oyun eklendi.



Bunun dışında The Indie Stone tarafından geliştirilen ve yayınlanan açık dünya izometrik hayatta kalma korku oyunu Project Zomboid de bu hafta GeForce Now abonelerinin beğenisine sunulan oyunların arasında yer alıyor.



İşte bu hafta platformun kütüphanesine eklenen 6 yeni oyun:



Highrise City (Steam)

Fury Unleashed (Steam)

Power to the People (Steam ve Epic Games Store)

Project Zomboid (Steam)

Rugby 22 (Steam)

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town (Steam)



GeForce Now abonelik ücretleri ise şöyle;



24 saatlik Premium = 14,9 TL

Haftalık Premium = 44,9 TL

Aylık Premium = 89,9 TL

3 Aylık Premium = 199,9 TL

6 Aylık Premium = 375 TL



Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Platformun kütüphanesine bu hafta eklenen oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.



(Kaynak: shiftdelete.com)