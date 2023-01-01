Gedson: "Yarışı bırakmayacağız"

Beşiktaş'ta Gedson, şampiyonluk yarışını bırakmayacaklarını ve son maça kadar savaşacaklarını söyledi.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Gedson: 'Yarışı bırakmayacağız'
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01 Ocak 2023 12:15
Beşiktaş'ta sezon başında beklentilerin altında kalan Gedson Fernandes, son maçlarda formuna kavuştu.

Adana Demirspor karşılaşmasında da takımın en iyilerinden biri olan Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu, "Yarışı bırakmayacağız. Son maça maça kadar şampiyonluk için savaşacağız." dedi.

Öte yandan genç futbolcu, Adana Demirspor maçındaki performansıyla teknik direktör Şenol Güneş'ten hem övgü hem de eleştiri aldı. Güneş, Gedson'a, "Yeteneklerini sahada yeterince yansıtmıyorsun. Sorumluluk almaktan kaçma. Daha iyisini yaparsın" şeklinde konuştu.

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