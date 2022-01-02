Gedson'un özel programı hazır

Galatasaray, ara transferde kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes için şimdiden çalışma programı hazırlamış durumda.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gedson'un özel programı hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2022 13:31
Galatasaray'da Ocak ayında yapılacak ilk transferlerden biri olması beklenen Gedson Fernandes için, şimdiden çalışma programı bile hazırlanmış durumda.

Benfica formasıyla sezonun ilk yarısında ligde sadece 47 dakika, kupada da 60 dakika görev yapabilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusuna, maç eksiği nedeniyle özel bir program hazırlandı.

Gedson, Galatasaray'a imza attıktan sonra, Florya'da bu program doğrultusunda antrenmanlarını sürdürecek.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.