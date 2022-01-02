Gedson'un özel programı hazır

Galatasaray'da Ocak ayında yapılacak ilk transferlerden biri olması beklenen Gedson Fernandes için, şimdiden çalışma programı bile hazırlanmış durumda.



Benfica formasıyla sezonun ilk yarısında ligde sadece 47 dakika, kupada da 60 dakika görev yapabilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusuna, maç eksiği nedeniyle özel bir program hazırlandı.



Gedson, Galatasaray'a imza attıktan sonra, Florya'da bu program doğrultusunda antrenmanlarını sürdürecek.







