Gedson: 'Telafi edeceğiz'

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Trabzonspor ile berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.
Kısa bir açıklama yapan Portekizli orta saha oyuncusu, şu ifadeleri kullandı;
"Trabzonspor'a karşı kazanmak için elimizden geleni yaptık ama olmadı. 3 puanı alamadık ama herkes çok çalıştı. Önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğiz. Takım arkadaşlarım çok iyi performans gösterdi. Herkes elinden geleni yaptı."
Kısa bir açıklama yapan Portekizli orta saha oyuncusu, şu ifadeleri kullandı;
"Trabzonspor'a karşı kazanmak için elimizden geleni yaptık ama olmadı. 3 puanı alamadık ama herkes çok çalıştı. Önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğiz. Takım arkadaşlarım çok iyi performans gösterdi. Herkes elinden geleni yaptı."
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