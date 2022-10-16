Gedson: 'Telafi edeceğiz'

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Trabzonspor ile berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.



Kısa bir açıklama yapan Portekizli orta saha oyuncusu, şu ifadeleri kullandı;



"Trabzonspor'a karşı kazanmak için elimizden geleni yaptık ama olmadı. 3 puanı alamadık ama herkes çok çalıştı. Önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğiz. Takım arkadaşlarım çok iyi performans gösterdi. Herkes elinden geleni yaptı."





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